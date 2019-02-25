Екатеринбург, 25 февраля, 2019, 19:32 — ИА Регнум. В Екатеринбурге двое сотрудников городского отдела полиции арестованы на два месяца. Меру пресечения им избрал Ленинский районный суд, сообщили журналистам в суде.

Ashely Moreno Арест

Один из них отправлен в СИЗО до 20 апреля, второй — до 21-го, уточнили в суде.

По информации местных СМИ, оба они проходят по уголовному делу о вымогательстве денег у торговцев наркотиками, якобы в обмен на своё покровительство. Ранее по этому же делу были задержаны ещё несколько человек, в том числе и полицейские.

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