Нью-Йорк, США, 25 февраля, 2019, 19:25 — ИА Регнум. Фондовые индексы Уолл-стрит растут благодаря оптимистичным заявлениям властей США и Китая о предстоящем «заключении мира» в китайско-американской торговой войне, 25 февраля передает агентство Reuters.

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На открытии рынка индекс Dow Jones вырос на 94,34 пункта (0,36%), до 26 126,15 пункта, индекс S&P 500 вырос на 11,68 пункта (0,42%), до 2 804,35 пункта, индекс Nasdaq вырос на 57,76 пункта (0,77%), до 7 585,30 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов продлить «заморозку» пошлин на китайский импорт и намерен провести переговоры с главой КНР Си Цзиньпином во Флориде.

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