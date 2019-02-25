Екатеринбург, 25 февраля, 2019, 19:21 — ИА Регнум. 67-летняя екатеринбурженка действительно пострадала из-за «снегопада» со здания администрации Екатеринбурга. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе города.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега с крыши

Злополучный снег слетел с кондиционера на здании администрации прямо на проходившую рядом женщину, подтвердили в мэрии. Глава города уже пообещал, что подобные случаи не повторятся: теперь за кондиционерами мэрии будет особый контроль:

«Возможно, этот случай помог нам понять проблему — и сейчас мы в обязательном порядке включим кондиционеры в регламент по чистке крыш», — заявил Высокинский.

Пострадавшей обещают возместить ущерб, а руководству управления зданиями сделаны служебные взыскания.

Напомним, инцидент произошёл 23 февраля 2019 года. Ситуацией заинтересовались в полиции и Следственном комитете — оба ведомства инициировали проверку по факту травмирования 67-летней екатеринбурженки.