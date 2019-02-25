Москва, 25 февраля, 2019, 19:15 — ИА Регнум. В общежитии химического факультета Московского государственного университета скончался один из студентов. Информацию об этом подтвердила сегодня, 25 февраля, пресс-служба химического факультета МГУ.

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По предварительным данным, речь идет о смерти 23-летнего студента. В пресс-службе химического факультета МГУ подтвердили информацию о смерти студента, но никакой другой информации не предоставили.

Лишь уточняется, что на месте происшествия работает специальная комиссия. Любые версии смерти не исключаются.