Киев, 25 февраля, 2019, 19:12 — ИА Регнум. Министерство аграрной политики и продовольствия повысило прогноз экспорта зерна с Украины в 2018—2019 маркетинговом году (июль 2018 — июнь 2019) до 49 млн тонн.

ИА REGNUM Пшеница

Соответствующий прогноз был обнародован сегодня, 25 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Предыдущий прогноз ведомства составлял 47 млн тонн.

«Украина, в свою очередь, остается стабильным, надежным партнером и экспортером сельскохозяйственной продукции. В этом маркетинговом году мы ожидаем, что экспорт зерна из Украины достигнет показателя 49 млн тонн… Украина как один из ключевых участников зернового рынка придает большое значение устойчивому развитию аграрного сектора, а также согласованной политике на международном рынке сельскохозяйственной и пищевой продукции», — приводит пресс-служба слова заместителя министра аграрной политики и продовольствия Елены Ковалевой.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальной информации, Украина в 2017—2018 маркетинговом году поставила на внешние рынки около 39 млн тонн зерновых культур. Больше всего было экспортировано пшеницы — 17,1 млн тонн и кукурузы — 17,739 млн тонн. В 2018 году собран самый большой урожай зерновых за годы независимой Украины — всего 70,1 млн т.

Как заявил заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики», член-корреспондент Национальной академии аграрных наук Николай Пугачев, в результате рекордного урожая украинские аграрии заработали рекордную сумму — 7,2 млрд долларов.

Рейтинг крупнейших импортеров украинских зерновых: Египет (666 млн долларов); Испания (643 млн долларов); Нидерланды (556 млн долларов); Китай (552 млн долларов); Индонезия (487 млн долларов); Саудовская Аравия (449 млн долларов); Италия (336 млн долларов); Филиппины (316 млн долларов); Тунис (290 млн долларов); Марокко (263 млн долларов) и Ливия (248 млн долларов). Совокупно эти 11 государств формируют две трети объема закупок украинских зерновых в денежном выражении.