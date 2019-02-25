85-летие Свердловской области: фоторепортаж
Екатеринбург, 25 февраля, 2019, 19:51 — ИА Регнум. Свердловская область отметила своё 85-летие. Юбилей наступил ещё 17 января, но официальный праздник прошёл лишь сейчас. В киноконцертном театре «Космос» собрались первые лица Екатеринбурга, области, уральского полпредства. Здесь же и депутаты, и другие почётные гости.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Несут флаги
Алексей Колчин ИА REGNUM
Депутат Государственной думы Андрей Альшевских
Алексей Колчин ИА REGNUM
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и член Совета Федерации Аркадий Чернецкий
Алексей Колчин ИА REGNUM
Среди почётных гостей — ветераны
Алексей Колчин ИА REGNUM
Депутат Государственной думы Александр Петров
Алексей Колчин ИА REGNUM
Члены Совета Федерации Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий
Торжественно-праздничное мероприятие прошло по вполне стандартной схеме. Вначале — выступления первых лиц. Свердловчан с юбилеем поздравили уральский полпред Николай Цуканов и губернатор Евгений Куйвашев. После прошла церемония награждения заслуженных жителей области.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Евгений Куйвашев
Алексей Колчин ИА REGNUM
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский
Алексей Колчин ИА REGNUM
На торжественном собрании
Алексей Колчин ИА REGNUM
Есть здесь и представители церкви
Алексей Колчин ИА REGNUM
Губернатор награждает
Завершился вечер праздничным концертом. А пока в зале отдыхали, в фойе кипела работа.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Развлекательная программа продолжилась
Алексей Колчин ИА REGNUM
Выступают коллективы
Алексей Колчин ИА REGNUM
В разгар праздника
Алексей Колчин ИА REGNUM
Зажигательные танцы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Выступление на сцене
Алексей Колчин ИА REGNUM
Танцы