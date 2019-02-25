Екатеринбург, 25 февраля, 2019, 19:51 — ИА Регнум. Свердловская область отметила своё 85-летие. Юбилей наступил ещё 17 января, но официальный праздник прошёл лишь сейчас. В киноконцертном театре «Космос» собрались первые лица Екатеринбурга, области, уральского полпредства. Здесь же и депутаты, и другие почётные гости.

Алексей Колчин ИА REGNUM Несут флаги

Алексей Колчин ИА REGNUM Депутат Государственной думы Андрей Альшевских

Алексей Колчин ИА REGNUM Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и член Совета Федерации Аркадий Чернецкий

Алексей Колчин ИА REGNUM Среди почётных гостей — ветераны

Алексей Колчин ИА REGNUM Депутат Государственной думы Александр Петров

Алексей Колчин ИА REGNUM Члены Совета Федерации Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий

Торжественно-праздничное мероприятие прошло по вполне стандартной схеме. Вначале — выступления первых лиц. Свердловчан с юбилеем поздравили уральский полпред Николай Цуканов и губернатор Евгений Куйвашев. После прошла церемония награждения заслуженных жителей области.

Алексей Колчин ИА REGNUM Евгений Куйвашев

Алексей Колчин ИА REGNUM Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский

Алексей Колчин ИА REGNUM На торжественном собрании

Алексей Колчин ИА REGNUM Есть здесь и представители церкви

Алексей Колчин ИА REGNUM Губернатор награждает

Завершился вечер праздничным концертом. А пока в зале отдыхали, в фойе кипела работа.

Алексей Колчин ИА REGNUM Развлекательная программа продолжилась

Алексей Колчин ИА REGNUM Выступают коллективы

Алексей Колчин ИА REGNUM В разгар праздника

Алексей Колчин ИА REGNUM Зажигательные танцы

Алексей Колчин ИА REGNUM Выступление на сцене