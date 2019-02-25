С завода «Авиакор» Дерипаски суд взыскал 371 млн рублей в пользу Минобороны
Москва, 25 февраля, 2019, 19:00 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы взыскал с самарского завода «Авиакор», который входит в группу «Русские машины» холдинга «Базовый элемент» Олега Дерипаски, 371 млн рублей по иску Министерства обороны Российской Федерации. Резолютивная часть решения суда опубликована сегодня, 25 февраля.
Речь идет об иске, по которому Министерство обороны России требовало от завода «Авиакор» более 928 млн рублей. В эту сумму входило около 153 млн рублей штрафа по государственному контракту от 11 мая 2011 года на поставку девяти самолетов Ан-140 и 776 млн рублей за пользование авансом как коммерческим кредитом.
Однако суд удовлетворил иск Минобороны РФ лишь частично — были взысканы только проценты, и то в размере более 371 млн рублей. Другие подробности пока не приводятся.
Стоит отметить, что по данному контракту Минобороны РФ и «Авиакор» ведут еще одно судебное разбирательство. Там в исковых требованиях Минобороны РФ заявлены 2,2 млрд рублей. Эту сумму военное ведомство требует взыскать с «Авиакора» как неотработанный аванс.