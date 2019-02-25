Москва, 25 февраля, 2019, 19:00 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы взыскал с самарского завода «Авиакор», который входит в группу «Русские машины» холдинга «Базовый элемент» Олега Дерипаски, 371 млн рублей по иску Министерства обороны Российской Федерации. Резолютивная часть решения суда опубликована сегодня, 25 февраля.

Минобороны России Ан-140

Речь идет об иске, по которому Министерство обороны России требовало от завода «Авиакор» более 928 млн рублей. В эту сумму входило около 153 млн рублей штрафа по государственному контракту от 11 мая 2011 года на поставку девяти самолетов Ан-140 и 776 млн рублей за пользование авансом как коммерческим кредитом.

Однако суд удовлетворил иск Минобороны РФ лишь частично — были взысканы только проценты, и то в размере более 371 млн рублей. Другие подробности пока не приводятся.

Стоит отметить, что по данному контракту Минобороны РФ и «Авиакор» ведут еще одно судебное разбирательство. Там в исковых требованиях Минобороны РФ заявлены 2,2 млрд рублей. Эту сумму военное ведомство требует взыскать с «Авиакора» как неотработанный аванс.