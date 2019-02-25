Тамбов, 25 февраля, 2019, 19:00 — ИА Регнум. В Тамбовской области в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» примут участие не менее 53 предприятий, 11 из которых заявили о своем участии в 2019 году, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Kremlin.ru Александр Никитин

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня провел свое еженедельное оперативное совещание, где была рассмотрена предстоящая реализация в регионе нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

В настоящее время в Тамбовской области по каждому национальному и региональному проекту определены кураторы из числа заместителей главы администрации области. Задачи нацпроектов полностью соотносятся с задачами, поставленными президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию. Вся работа по реализации нацпроектов в регионе находится на личном контроле губернатора. Всего в проекте «Производительность труда и поддержка занятости» намечено участие не менее 53 предприятий четырех отраслей экономики: промышленность, сельское хозяйство, транспорт и строительство. На 2019 год заявили о своем участии уже 11 предприятий. Критериями отбора являются: объем выручки свыше 400 млн рублей и не более 25% иностранного капитала. Уровень производительности труда до 2024 года на предприятиях-участниках должен вырасти на 25% за счет внедрения бережливых производств и профессиональной переподготовки кадров. Обучение пройдут более 3,5 тыс. человек.

Никитин отметил, что подготовку кадров производством и учебными заведениями необходимо синхронизировать. Губернатор обратил внимание всех заинтересованных ведомств на то, что экономика региона должна в полной мере почувствовать отдачу от реализации нацпроекта уже в ближайшее время.

Задача по увеличению производительности труда была поставлена президентом в указе от 7 мая 2012 года. В рейтинге российских регионов по росту производительности труда за 5 лет, с 2011 по 2016 год, на основе данных Росстата, Тамбовская область заняла первое место в РФ. При этом, в 31 регионе из 82 рост производительности труда оказался отрицательным. В новом майском указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» президент уточнил задачу по увеличению производительности труда. В рамках нацпроекта намечена реализация региональных проектов: «Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».