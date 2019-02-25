Москва, 25 февраля, 2019, 18:44 — ИА Регнум. Новый проект под названием НТИ-ЭКСПО (Наука-Технологии-Инновации ЭКСПО) готовят к реализации АО «Экспоцентр», ТПП РФ и комитет Госдумы РФ по образованию и науке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Торгово-промышленная палата России

Как пояснил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин, речь идет о создании эффективной среды для позиционирования, популяризации и продвижения российских инновационных технологических решений, которых, уверен он, с каждым годом будет всё больше.

«Эффективная среда — это целый ряд регулярных масштабных мероприятий — Российская неделя высоких технологий, международная выставка «RENWEX. Возобновляемая энергетика и электротранспорт», международная выставка «Технофорум» и форум «Искусственный интеллект, большие данные и отечественный софт: национальная стратегия цифрового развития», — пояснил Сергей Катырин.

Каждое из этих мероприятий, отмечает глава федеральной палаты, имеет свои амбициозные цели и задачи, свое направление: «Нам необходимы принципиальные перемены в науке и технике, образовании, в сфере цифровой экономики, в промышленности, транспортной инфраструктуре и энергетике. Сегодня открыть, изобрести, сделать — только часть дела. Надо, чтобы это новое заработало, стало востребованным, продвинуть его, то есть, как говорится, «раскрутить». Это и есть цель проекта».

Мероприятия будут проводиться с государственным участием, ориентироваться на продвижение национальных проектов, отметил Сергей Катырин. Проект позволит собирать на одной площадке лидеров бизнеса, ведущих экспертов, представителей законодательной и исполнительной власти и создавать ту самую необходимую для продвижения нового эффективную среду.