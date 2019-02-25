Киев, 25 февраля, 2019, 18:37 — ИА Регнум. Украинский политолог Юрий Романенко выразил надежду, что 2400 грн. (до 90 долл.) не помогут президенту Петру Порошенко выиграть выборы. Об этом Романенко написал на своей странице в Фейсбук, проводя аналогию с тем, как в 2009 году кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко проиграла выборы, раздавая украинцам по 1000 грн. в рамках компенсации за потерянные сбережения после искусственного банкротства Сбербанка УССР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хорошо

По его словам, в 2019 году правительство Украины использует советские методы управления экономикой, «изымая излишки» и «раскулачивая» средний класс.

«И еще. Юле тысяча не помогла в 2009 году, надеюсь, что и Петру Алексеевичу 2400 не помогут. А бабулям нужно рассказать, что бабло не от президента, а от ФЛП (физическое лицо — предприниматель — ред.), которых так хочет пощипать Рева. И которых пощипало государство на «евробляхах». Из «евроблях» же и заплатили. Сами признают. Вот в этом вся сущность нашей УССР 2.0. Не развить, не создать условия, не стимулировать рост, а провести продразверстку у «кулаков», «изъять излишки», «восстановить справедливость». Гребаный совок, тьфу», — отметил Романенко.

При этом он напомнил, что Порошенко отказывается признавать свою ответственность за кризисные явления в экономике страны и социальной сфере, ссылаясь на якобы отсутствие полномочий.

«Юлина тысяча» — популизм, а 2400 от Пети — это социальная справедливость. Правда, какое отношение президент имеет к экономике? Никакого, «немає повноважень» (нет полномочий — перевод с укр. языка — ИА REGNUM ). Но чудесным образом две разовые выплаты по 1200 грн. придутся на март и апрель. На первый и второй тур. Чисто совпадение! Ну бывает же такое! И всё благодаря Порошенко, как пишет Розенко. Странная ситуация выходит: как скажешь, что в экономике жо**, то порохоботы сразу начинают вопить, что президент к этому отношения не имеет. А как бюджетное бабло пенсионерам раздавать ни фига не для подкупа — то имеет. Парадокс! Интересно, как нам его объяснят порохоботы», — задался вопросом Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля министр социальной политики Андрей Рева заявил, что на Украине с 1 марта правительство повысит пенсии для 10,2 млн пенсионеров. При этом пенсионеры с минимальной пенсией получат разовую доплату в размере до 90 долл. Министр пояснил, что таким образом правительство якобы проиндексирует минимальные пенсии за 2015−2016 гг.

«В 2019 году предлагается им осуществить доплату к пенсии 2 410 гривен (до 90 долл.). Почему именно идет речь о такой выплате? Речь идет о дополнительном ресурсе, который был получен от закона о «евробляхах», — рассказал Рева.

Напомним, 25 февраля Порошенко пообещал в течение следующих пяти лет «подкупать» пенсионеров, рабочих и многодетные семьи в рамках программы борьбы с бедностью, которую запустило правительство. По его словам, в марте украинцы получат повышенные пенсии и доплаты в рамках монетизации субсидий.

«С 1 марта произойдет индексация пенсий. Для отдельных категорий граждан повышение уже произошло, например, для военных пенсионеров. С 1 марта произойдет индексация, которая будет проходить постоянно, поскольку в государстве, в результате проведения реформ есть ресурс… Мы все следующие пять лет в рамках борьбы с бедностью будем «подкупать» пенсионеров, увеличивая им пенсии, людей труда, увеличивая им зарплату, семьи и многодетных матерей, увеличивая им пособия», — сказал Порошенко.