Брянск, 25 февраля, 2019, 17:59 — ИА Регнум. В отношении заместителя главы Володарской районной администрации города Брянска возбуждено уголовное дело о получении взятки. Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

По версии следствия, в декабре 2018 года заместитель главы через посредника получила 50 тысяч рублей. За эти деньги она «закрыла глаза» на организацию несанкционированных ёлочных базаров в Володарском районе Брянска.

Преступление было выявлено сотрудниками полиции. Подозреваемая задержана, в настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после оглашения послания президента Федеральному собранию по поручению председателя Следственного комитета РФ ведомство организовало работу телефонной линии по вопросам давления на бизнес.