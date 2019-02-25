Киев, 25 февраля, 2019, 17:52 — ИА Регнум. Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) на сегодняшний день, 25 февраля, окончательно не решила, проводить ли богослужения в Софийском соборе в Киеве 7 апреля, как это было запланировано ранее.

Tanya.K Софийский собор. Киев

ИА REGNUM напоминает, что согласно изначально распространенной информации, литургию в Софийском соборе Киева УГКЦ разрешил провести министр культуры Украины Евгений Нищук. Позже министерство культуры заявило, что не давало разрешения УГКЦ для проведения литургии в Софийском соборе в апреле 2019 года, и более того — что проведение подобных мероприятий может нанести непоправимый вред собору, который является памятником всемирного наследия ЮНЕСКО.

Один из лидер раскольников из т.н. «Киевского патриархата», а сейчас новой «Православной церкви Украины» Филарет ранее обратился к греко-католикам с публичным призывом не проводить литургию в Софийском соборе по религиозным соображениям.

«Это необычное явление, потому что УГКЦ никогда не совершала литургию в центре украинского православия, и это может вызвать сопротивление со стороны православных украинцев», — заявил Филарет.

Теперь в УГКЦ заявили, что окончательное решение не принято, поскольку УГКЦ «руководствуется нормами государственного законодательства и с уважением относится к чувствам наших православных братьев».

«С целью обсуждения нерешенных вопросов планируется проведение встречи предстоятелей УГКЦ и ПЦУ», — анонсировали греко-католики.

В эфире «ObozTV» религиовед Ростислав Мартынюк заявил, что спор за право Украинской греко-католической церкви провести богослужение в соборе Святой Софии стал вызовом Украине со стороны Ватикана, которому подчинена УГКЦ.

«Римская дипломатия не такая, что встречаются просто так и потом ничего не происходит. Она вмонтирована в ситуацию в Украине… Признание Православной церкви Украины мировым православием резко изменило тактическую ситуацию на религиозной карте Украины. Я могу сказать, что даже визиты президента Порошенко с томосом в греко-католический «хартленд», территории Ивано-Франковской и Тернопольской области, могли воспринять как определенный вызов», — пояснил религиовед.

«Это — недружественное заявление (Филарета), хуже того, это заявление ошибочное и настолько выпадает из всего современного контекста, контекста робких надежд на единство, что оставляет только досаду и печаль. А еще непонятно вот что: это сам святейший решил на склоне лет обнажить шашку борьбы с центром империализма Ватиканом или это его молодое да раннее окружение нам демонстрирует свои высокообразованные мысли через старца-патриарха? Интересный момент», — анализирует ситуацию журналист Сакен Аймурзаев.

Здание собора Святой Софии в Киеве — действительно часть Национального заповедника «София Киевская», внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм запрещено передавать какой-либо религиозной организации и совершать в нём богослужения, кроме особых случаев, например, празднований Дня независимости.