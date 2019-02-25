Киев, 25 февраля, 2019, 17:48 — ИА Регнум. На Украине эксперты констатируют, что президентская избирательная кампания переросла в открытое противостояние президента Петра Порошенко с главой МВД Арсеном Аваковым. Сам конфликт проявляется в противостоянии службы безопасности Украины и прокуратуры с министерством внутренних дел.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Аваков

В частности, украинский журналист Юрий Бутусов отметил, что в г. Сумы «война между Порошенко и Аваковым перешла в открытую фазу». Он сообщил, что в Сумах спецслужбы провели обыски у полицейских, а прокуратура завела уголовные дела в отношении правоохранителей, которые 21 февраля задержали двух сотрудников избирательного штаба Петра Порошенко по подозрению в подкупе избирателей.

«В настоящее время, ночью, в городское управление полиции Сум прибыла оперативная группа областного СБУ и прокуратуры, которая проводит обыски у всех сотрудников полиции, которые были причастны к этому задержанию. Прокуратура возбудила дело против сотрудников полиции по статье 365 часть 2. То есть по подозрению в превышении власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями. Наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», — отметил Бутусов.

По его словам, на Украине впервые МВД перешло на сторону оппозиции.

«…действия полиции не случайно совпали с сегодняшними 30 обысками в Запорожье, которые провело государственное бюро расследований и СБУ у подозреваемых в построении сети для голосования сотрудников штаба Юлии Тимошенко. Это ответные действия. Впервые мы видим, как полиция и МВД в ответ на действия пропрезидентских силовиков против Тимошенко, проводит акцию против структуры БПП… МВД и полиция, очевидно, становятся на сторону оппозиции. Уникальный случай в истории Украины. Власть идет на выборы в условиях жесткой политической конкуренции, и полиция принимает сторону оппонентов действующего президента», — считает Бутусов.

Эксперт также прогнозирует «дальнейшие столкновения между правоохранительными органами в связи с приближением даты выборов и эскалацией психоза в главных политических штабах».

Кроме того, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Владимир Фесенко прогнозирует, что в результате противостояния силовых структур на Украине могут исчезнуть «сети» подкупа избирателей.

«Самой примечательной тенденцией последних дней стало начало открытого противостояния силовых структур. На президентских выборах у нас теперь будут конкурировать не только кандидаты в президенты, но и силовые структуры. К чему приведет их взаимная борьба против друг друга и за «честные выборы»? — К тому, что камня на камне не останется от пресловутых «сеток», или от руководства тех силовых структур, чей кандидат проиграет на выборах», — отметил Фесенко.

Напомним, 21 февраля в Сумах на линию «102» позвонила Валентина Ивановна Шкура, 1957 года рождения, и сообщила, что по адресу улица Курская, дом 127 выдают деньги за голосование за одного из кандидатов. Через два часа оперативная группа извлекла из подвального помещения на Курской двоих: Мальцева Игоря Викторовича, проживающего в Киеве, и Лиховида Виталия Николаевича, проживающего в Никополе. Задержанные входят в полевую структуру, которую возглавляет руководитель проекта построения сетей для голосования технолог БПП Дмитрий Касьянов. Задержанные отказались давать показания о своей деятельности, сослались на 63-ю статью Конституции, и пробыв в участке три часа, в пять вечера были освобождены и пошли домой. Предмет, похожий на пистолет, оказался законным травматическим пистолетом. Состава преступления в их действиях не обнаружили.

Как сообщалось, 21 февраля замглавы службы безопасности Украины Виктор Кононенко заявил о разоблачении спецслужбами «избирательной пирамиды», которую возглавляет депутат парламента Украины.

Он сообщил, что многие члены пирамиды являются «гражданами России или непосредственно с связаны с РФ».