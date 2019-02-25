Пхочхон, Южная Корея, 25 февраля, 2019, 19:22 — ИА Регнум. В Южной Корее школьник сорвался с подъемника на горнолыжном курорте, сообщает YTN.

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25 февраля ученик начальной школы сорвался с подъемника на горнолыжном курорте BEARSTOWN SKI RESORT, расположенном в г. Пхочхон, провинция Кёнгидо.

Известно, что 13-летний мальчик упал с высоты 15 метров, после чего сразу же был доставлен в ближайшую больницу.

Представители горнолыжного курорта сообщили, что несчастный случай произошел не из-за механических дефектов подъемника. Вероятно, подросток поднял перекладину до того, как лифт прибыл к месту назначения.

На данный момент правоохранительные органы выясняют точную причину происшествия. По предварительной версии полиции, сотрудник службы безопасности плохо проверил перекладину перед посадкой.