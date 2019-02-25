Бишкек, 25 февраля, 2019, 17:33 — ИА Регнум. «Это очень приличный человек. Бывает же так, что в нужное время и в нужном месте в самые сложные времена Господь посылает того человека, который очень нужен этому народу», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о президенте Киргизии Сооронбае Жээнбекове на встрече с послом Кубанычбеком Омуралиевым. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Сооронбай Жээнбеков

Белорусский лидер выразил убежденность в том, что «сплотившись вокруг Жээнбекова, киргизстанцы очень многого могут достичь».

Лукашенко акцентировал внимание на положительной динамике развития взаимоотношений Белоруссии и Киргизии.

«Вы ни в коем случае не должны сомневаться — Белоруссия всегда для вас была и будет оставаться не просто партнером, а другом. Я очень рассчитываю, что аналогичную политику будет проводить и руководство Киргизии. Любые ваши просьбы, предложения, замечания немедленно будут рассмотрены правительством и мною», — заверил он.

Также глава государства отметил, что белорусы и киргизстанцы ранее жили в одном государстве — в СССР, и добавил, что оба народа объединяют такие качества, как трудолюбие и миролюбие.

Посол Киргизии поблагодарил белорусского лидера за эти слова.

«Мы действительно в одном государстве жили, мы это помним, особенно наше поколение, мы и тяжелое прошли, в первую очередь Великую Отечественную войну», — подытожил Кубанычбек Омуралиев.

ИА REGNUM напоминает, что власти Белоруссии отказываются выдавать киргизскому правосудию экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева, свергнутого 7 апреля 2010 года в результате «Апрельской революции», укрывшегося с гражданской женой и младшими детьми в Минске и получившего белорусское гражданство.

Отношения предыдущего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с Александром Лукашенко оставляли желать лучшего.

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