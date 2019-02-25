Шарм-эль-Шейх, Египет, 25 февраля, 2019, 17:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй озвучила свое отношение к возможному продлению сроков Brexit, 25 февраля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Это просто задерживает момент, когда вы принимаете это решение… Любая задержка — это задержка, она не решает проблему», — заявила Мэй на саммите ЕС-ЛАГ в Шарм-эль-Шейхе.

Мэй отметила, что в ходе последних переговоров с лидерами ЕС почувствовала «реальную решимость найти выход», который позволит Лондону и Брюсселю заключить соглашение по Brexit — «гладким и упорядоченным образом».

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