Киев, 25 февраля, 2019, 17:17 — ИА Регнум. «Украина должна стать мощным региональным центром, членом Евросоюза и НАТО, чтобы не вернуться в состав Российской империи в статусе колонии». Об этом 25 февраля на молодежном форуме «Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС» в Переяслав-Хмельницком заявил президент Украины Петр Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Пять лет российской агрессии — это более чем достаточно, чтобы сделать самый главный вывод относительно нашего будущего. Этот вывод заключается в следующем — или Украина станет мощным региональным лидером, членом ЕС и членом Североатлантического альянса, или Украину силой вернут в Российскую империю, в стойло, под ярмо Москвы. Вернут в статусе колонии или Российской империи, или Советского Союза», — сказал Порошенко.

По его словам, большинство членов НАТО выступают за ускорение процесса принятия Украины в альянс.

«Украина, защищая восточную границу Европы, уже сейчас делает огромный вклад в безопасность европейского континента… Этот факт точно признается нашими европейским партнерами. Еще в ноябре 2017 года во время моей встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, он подтвердил, что двери альянса сейчас точно остаются открытыми для Украины. Не верьте «зрадофилам», не верьте тем, кто говорит, что Украину как воющую страну, которая защищает свой суверенитет, никто не примет в НАТО. Это неправда. Последний раз, когда я был на заседании Североатлантического альянса при участии руководителей стран и правительств всех членов альянса, из 30 выступало (за включение Украины), может, 23. И каждый не просто говорил, что двери открыты, сказали ускорить процесс вступления Украины в НАТО», — добавил глава государства.

Он сообщил, что тактики НАТО признают успехи Киева в создании боеспособных вооруженных сил.

«Партнерство с альянсом открывает возможности для укрепления нашей армии… Сейчас, когда они приезжают, они не верят, но признают абсолютно фантастические успехи, которые достиг украинский народ, украинское государство в развитии вооруженных сил. Мы не просто создали новую, не просто подняли уровень генералов до тех, кто прошел испытание боем, получил боевой опыт и на сегодняшний день является предметом гордости Украины. Мы вырастили новую плеяду фронтовых офицеров, которые на Донбассе прошли пекло боев… Сейчас получаем боевые ударные дроны. Но главное, что характеризует нашу армию — профессионализм, патриотизм, мотивированность», — заверил Порошенко.

Президент также считает, что стратегическая цель Украины — не позднее 2023 года подать заявку на членство в Евросоюзе и получить План действий по членству в НАТО.

«Ставлю перед собой и перед всем государством стратегическую цель: не позднее 2023 года подать заявку на членство в Евросоюзе и получить План действий по членству в НАТО», — подытожил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля Верховная рада приняла изменения в конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора. Украинский парламент также обратился к НАТО с просьбой предоставить Украине план действий относительно членства в Североатлантическом альянсе. 18 февраля 2019 года Порошенко подписал закон №9037 об изменениях в конституцию относительно намерения Украины вступить в Евросоюз и НАТО. В частности, документ закон меняет преамбулу конституции, устанавливая, что парламент подтверждает европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины.