Сеул, 25 февраля, 2019, 17:33 — ИА Регнум. В Южной Корее сократилось количество лизинговых компаний, сообщает YTN.

Ian Muttoo Сеул

Согласно данным министерства земли, инфраструктуры и транспорта, количество новых зарегистрированных лизинговых компаний в январе 2019 года составило 6500, что на 54,6% меньше, чем в декабре 2018 года. Кроме того, это является самым низким показателем с апреля 2018 года.

Известно, что количество компаний в регионах сократилось на 42%, в столице Южной Кореи и других мегаполисах — на 58,1%, до 5421 компаний и 58,2%, до 11 190 компаний соответственно.

Причина, по которой количество компаний сократилось, — принятие мер в сфере недвижимости. В частности, после 13 сентября 2018 года были отменены налоговые льготы.