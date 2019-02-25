Село Ванзеват, Югра, 25 февраля, 2019, 17:14 — ИА Регнум. В Югре возбуждено уголовное дело по факту убийства бизнесмена 24 февраля 2019 года в посёлке Ванзеват Белоярского района Югры. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

Убийство 61-летнего мужчины произошло, по версии следствия, в доме № 3 по ул. Набережная посёлка Ванзеват. Устанавливается круг подозреваемых.

В социальных сетях выдвигается версия, что предпринимателю могли отомстить его же сотрудники. Убитый, дескать, поднимал руку на подчинённых, которые добывали рыбу, не платил за работу, отбирал документы и запрещал брать продукты питания в долг под запись в местном магазине.