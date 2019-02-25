Критику LA Times не понравилось, что «Оскар» достался ленте «Зеленая книга»
Лос-Анджелес, США, 25 февраля, 2019, 17:07 — ИА Регнум. Критик Джастин Чан в своей статье, вышедшей в газете Los Angeles Times 24 февраля 2019 года, заявил, что «Зеленая книга» является «худшим из лучших» победителей премии «Оскар» после ленты «Столкновение» режиссёра Пола Хаггиса.
По мнению Чана, создатели этого фильма вновь попытались преодолеть расовую пропасть в истории водителя и его работодателя (первой подобной попыткой была лента «Шофёр мисс Дэйзи» (1989)). Он считает, что в случае «Зелёной книги» жюри «Оскара» пошло на поводу у белой аудитории и в 2019 году решило отдать главный приз ленте, в которой Махершала Али в очередной раз сыграл «черного гея». Критик также отметил, что с эстетической, эмоциональной и моральной точки зрения картина является полной противоположностью «Лунному свету».
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Напомним, Махершала Али был назван лучшим актером второго плана за роль пианиста и композитора Дона Ширли в фильме «Зёлёная книга». Вигго Мортенсен, сыгравший Фрэнка Валлелонга — друга Ширли участвовал в конкурсе на лучшую мужскую роль. Однако награда досталась Рами Малеку за роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия».