Лос-Анджелес, США, 25 февраля, 2019, 17:07 — ИА Регнум. Критик Джастин Чан в своей статье, вышедшей в газете Los Angeles Times 24 февраля 2019 года, заявил, что «Зеленая книга» является «худшим из лучших» победителей премии «Оскар» после ленты «Столкновение» режиссёра Пола Хаггиса.

Цитата из к/ф «Зеленая книга». реж. Питер Фаррелли. 2018. США Дон Ширли и Фрэнк Валлелонга

По мнению Чана, создатели этого фильма вновь попытались преодолеть расовую пропасть в истории водителя и его работодателя (первой подобной попыткой была лента «Шофёр мисс Дэйзи» (1989)). Он считает, что в случае «Зелёной книги» жюри «Оскара» пошло на поводу у белой аудитории и в 2019 году решило отдать главный приз ленте, в которой Махершала Али в очередной раз сыграл «черного гея». Критик также отметил, что с эстетической, эмоциональной и моральной точки зрения картина является полной противоположностью «Лунному свету».

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Напомним, Махершала Али был назван лучшим актером второго плана за роль пианиста и композитора Дона Ширли в фильме «Зёлёная книга». Вигго Мортенсен, сыгравший Фрэнка Валлелонга — друга Ширли участвовал в конкурсе на лучшую мужскую роль. Однако награда досталась Рами Малеку за роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия».