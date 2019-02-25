Киев, 25 февраля, 2019, 17:02 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко рассказал, чем он займется после окончания своих президентских полномочий. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 25 февраля, на молодежном форуме «Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС», который проходит в Переяславле-Хмельницком.

Норман Роквелл. Мечтатель. 1921

«После президентской каденции или каденций, я говорю: для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю — быть депутатом Европейского парламента от Украины», — сказал Порошенко.

При этом он напомнил, что только полноправные члены Европейского союза могут делегировать своих депутатов в Европейский парламент. Чтобы стать членом Евросоюза, Украина должна соответствовать критериям членства.

Напомним, что выборы президента Украины состоятся 31 марта. Порошенко является одним из 44 кандидатов в президенты.

Стоит отметить, что желание вступить в Европейский союз и военный блок НАТО закреплено в конституции Украины. При этом в самом Евросоюзе неоднократно заявляли, что Украина в ближайшие годы не сможет вступить в наднациональное объединение.