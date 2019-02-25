Москва, 25 февраля, 2019, 17:08 — ИА Регнум. За аренду четырех автомобилей правительство Московской области готово заплатить более 136 млн рублей. Соответствующая информация размещена на официальном портале госзакупок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Правительство Московской Области

Проект контракта рассчитан до 31 декабря 2020 года. Исходя из начальной (максимальной) цены и объёма услуги, стоимость одного часа обойдётся бюджету Подмосковья в 690 рублей. Вместе с транспортным средством будущий исполнитель обязан предоставить водителя. Графиком предусмотрено, что арендованное авто должно работать 12-часовую смену 5 дней в неделю.

Все расходы, связанные с оказанием услуги, включены в стоимость. Относится ли к этим издержкам плата за парковку и штрафы, как это сделала Московская городская дума, в техническом задании к закупке не указано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Московская городская дума в стоимость аренды автомобилей включила оплату платных стоянок и штрафов.