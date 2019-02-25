Рим, 25 февраля, 2019, 16:57 — ИА Регнум. В период с 2008 по 2018 год доля иностранцев на рынке труда Италии выросла в полтора раза, с 7,1 до 10,6%, сообщает информагентство ANSA в понедельник, 25 февраля, со ссылкой на совместный доклад министерства труда, статистической службы и ряда профильных организаций.

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Иностранцы занимают рабочие места, требующие меньшей квалификации и менее высокооплачиваемые. На рынке труда наметилась «этническая сегментация», отметили эксперты.

В отдельных секторах рынка труда доля иностранцев значительно выше: так, в сфере «домашней» работы (в том числе ухода за пожилыми людьми) этот показатель составляет 70%.