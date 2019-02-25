Санкт-Петербург, 25 февраля, 2019, 16:56 — ИА Регнум. Станцию Петербургского метрополитена «Новокрестовская», которая находится вблизи стадиона «Газпром арена» на Крестовском острове, могут переименовать в честь футбольного клуба, который базируется на этом стадионе.

Дарья Драй ИА REGNUM Наземный вестибюль станции «Новокрестовская» (лето 2018 года)

О возможности появления в Петербурге станции метро «Зенит» сообщил 25 февраля в интервью официальному сайту клуба президент — генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, занявший этот пост несколько дней назад.

«У нас уже есть примеры переименования станций метро в честь клубов. Я про эту инициативу знаю. Конечно, такие вещи не могут происходить в одностороннем порядке. Важно учесть мнение города», — сказал Медведев.

Он назвал идею переименования хорошей и пообещал обсудить этот вопрос с городскими властями.

Напомним, станция «Новокрестовская» была открыта 27 мая 2018 года в составе нового участка третьей (зелёной) линии метро Петербурга. Ее строительство было условием оргкомитета по проведению в Петербурге матчей чемпионата мира по футболу. Станция построена на намывной территории в нескольких минутах ходьбы от стадиона.

Добавим, что наименование стадиона на Крестовском острове именем «Газпром арена» вызвало неоднозначную реакцию у общественности Петербурга. Главным образом, в силу того, что стадион был построен на деньги городской казны. Тем не менее возможность такого наименования была заложена в концессионном соглашении, по которому стадион передан в аренду ФК «Зенит».

Как отмечает пресс-служба «Зенита», сегодня глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер представил клубу исполняющую обязанности председателя совета директоров «Зенита» Елену Илюхину и президента — генерального директора клуба Александра Медведева.

Во встрече также участвовали ранее занимавшие руководящие посты в «Зените» новый президент РФС Александр Дюков и Сергей Фурсенко, перешедший на работу в «Газпромбанк» на должность вице-президента.