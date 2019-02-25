Москва, 25 февраля, 2019, 16:51 — ИА Регнум. Число официально зарегистрированных безработных в России за неделю с 13 по 20 февраля увеличилось на 2,5% и достигло 782 650 человек. Такие данные приводит 25 февраля пресс-служба Минтруда России.

Фердинанд Ходлер. Безработный (фрагмент). 1891

Рост численности безработных в министерстве назвали сезонным фактором, а также связали это с повышением пособия по безработице с начала 2019 года.

Сообщается, что за неделю рост числа безработных зарегистрирован в 82 регионах страны. Наибольший рост отмечен в республиках Тува, Алтай, Марий Эл, Якутия, Северная Осетия, Калмыкия, а также Сахалинской, Калининградской и Тульской областях, Чукотском автономном округе.

Снижение численности безработных зафиксировано в Тюменской области. В Камчатском крае и Ингушетии показатель за неделю не изменился.

По оперативным данным Минтруда, на 1 февраля 2019 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 1% от численности экономически активного населения, что соответствует показателю за аналогичный период 2018 года.