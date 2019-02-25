Калуга, 25 февраля, 2019, 16:48 — ИА Регнум. В конце декабря 2018 года в следственные органы Калужской области поступило заявление матери девятилетней школьницы из Обнинска о том, что неустановленный мужчина совершил в отношении ребёнка развратные действия. Об этом 25 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь-криминалист следственного отдела по городу Обнинск СУ СК России по Калужской области Руслан Чепурин.

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По его словам, девочка сообщила следователю, что в период с сентября по декабрь 2018 года в дневное время, когда она возвращалась из школы, на улице неизвестный мужчина несколько раз демонстрировал ей свои половые органы. Следствием было дано поручение органу дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к совершению преступления.

Установить личность неизвестного мужчины помогла сама девочка, которая, увидев его вновь, сделала фото на мобильный телефон и предоставила эту фотографию правоохранительным органам. Сделанное с достаточно большого расстояния фото, тем не менее, помогло в установлении личности злоумышленника. Им оказался 57-летний житель Обнинска.

«Мужчина был задержан. На допросе он подтвердил совершение действий сексуального характера, пояснив, что занимался этим и в других местах Обнинска в разные годы. В настоящее время сообщенная подозреваемым педофилом информация проверяется следственным и оперативным путем. Задержанному предъявлено обвинение по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении малолетнего). Обвиняемый содержится под стражей», — сказал Руслан Чепурин.

Расследование уголовного дела продолжается.