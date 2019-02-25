Рим, 25 февраля, 2019, 16:42 — ИА Регнум. 17,9% объектов недвижимости в Италии покупают с инвестиционными целями, передает Affari Italiani в понедельник, 25 февраля, со ссылкой на данные профильного исследования группы Tecnocasa.

Mstyslav Chernov Улицы Италии

77% объектов недвижимости покупаются как «первый дом» (то есть для личного проживания), 5,1% — для отдыха.

По данным за первый 6 месяцев 2018 года, число сделок купли-продажи недвижимости в Италии увеличилось на 5% в сравнении с данными аналогичного периода 2017 года. Арендная плата за съемное жилье в среднем выросла также на 5%.

Объем выданных ипотечных займов за этот период составил 11,8 млрд евро, что на 10% больше показателя за аналогичный период 2017 года.