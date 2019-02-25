Донецк, 25 февраля, 2019, 16:40 — ИА Регнум. Шесть украинских военных погибли и ещё восемь получили ранения в ходе уничтожения огневых точек ВСУ силами Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает 25 февраля пресс-служба оперативного командования ДНР, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Окоп

Сообщается, что за сутки вооружённые силы Украины десять раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам из миномётов и гранатомётов подверглись районы населённых пунктов Доломитное, Васильевка, Ленинское, Октябрь и Саханка.

«Ответным огнём из не запрещённого Минскими соглашениями вооружения огневые точки противника были уничтожены. Потери ВСУ составили шестеро убитыми и восемь раненых. К сожалению, не обошлось без жертв с нашей стороны. В результате обстрелов погиб военнослужащий Народной милиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после понесённых потерь украинские военные нанесли удары по объектам жилой инфраструктуры. В результате получили повреждения частные домовладения на улице Полбина и в Петровском районе Донецка, а также одно гражданское транспортное средство.

Кроме этого, в населённом пункте Саханка в ходе обстрелов были повреждены газопровод и ЛЭП на улице Конституции.