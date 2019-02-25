Рим, 25 февраля, 2019, 16:35 — ИА Регнум. В период с 2008 по 2017 годы число рабочих мест на строительном рынке Евросоюза сократилось на 3,4 миллиона, сообщает информагентство ANSA в понедельник, 25 февраля, со ссылкой на данные экспертного исследования.

(сс) skeeze Работник

В Италии число рабочих мест в этом секторе за 10 лет сократилось на 539 тысяч. При этом если в целом в ЕС начиная с 2015 года уровень занятости вновь начал расти, то в Италии он продолжил снижаться, лишь в 2017 году был зафиксирован незначительный рост (5 тысяч рабочих мест).

71% потерь рабочих мест пришелся на частные компании и частные лица, 21% — на специализированные рабочие места, 8% — на государственный сектор.