Унцукульский район, Дагестан, 25 февраля, 2019, 16:38 — ИА Регнум. Должностные лица центральной районной больницы Унцукульского района Дагестана стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Им вменяют хищение 231 тысячи рублей у территориального Фонда обязательного медстрахования, сообщили ИА REGNUM 25 февраля в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Uncukul.ru Центральная районная больница Унцукульского района Дагестана

Установлено, что подозреваемые в период с 2014 по 2017 год вносили в учетную документацию ложные сведения о том, что в больнице оказано 226 медицинских услуг 131 человеку. Однако указанных людей на тот момент уже не было в живых, а значит, какая-либо медицинская помощь им оказываться не могла. На основании этих фиктивных документов ФОМС Дагестана оплатил указанную выше сумму за якобы оказанные больницей услуги.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что под следствием оказались главный врач и главный бухгалтер Республиканской детской стоматологической поликлиники Дагестана. По версии обвинения, они с 2015 по 2017 год незаконно выплачивали сотрудникам учреждения завышенную зарплату. Далее бухгалтер по указанию главврача добивался от персонала возврата необоснованно начисленных на их карты денег. Таким образом фигуранты дела похитили более 12 млн рублей.

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