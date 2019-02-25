Симферополь, 25 февраля, 2019, 16:34 — ИА Регнум. Крымский винзавод «Массандра» передадут из федеральной собственности в республиканскую через полтора месяца, когда будет изменён устав предприятия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 25 февраля в министерстве имущественных и земельных отношений РК.

Марина Каширская ИА REGNUM Завод «Массандра». Производственный цех

«Для этого необходимо подать документы в налоговую службу для ряда регистрационных действий. Через полтора месяца все процедуры, скорее всего, будут выполнены», — уточнили в пресс-службе министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче «Массандры» из федерального ведения в собственность Республики Крым.