Москва, 25 февраля, 2019, 16:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как сообщает пресс-служба Кремля, собеседники обсудили вопросы развития российско-армянского сотрудничества, а также региональные проблемы.

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Пресс-служба правительства Армении в свою очередь отмечает, что лидеры двух стран"обсудили различные вопросы повестки армяно-российских союзнических отношений, коснувшись также других проблем регионального значения».