Рим, 25 февраля, 2019, 16:28 — ИА Регнум. По данным за 2018 год, за последние 10 лет число занятых на рынке труда в Италии увеличилось на 125 тысяч человек, при этом общее количество рабочих часов сократилось почти на 2 миллиона в год, передает La Stampa в понедельник, 25 февраля, со ссылкой на совместный доклад министерства труда, статистической службы и ряда профильных организаций.

aldofilippini Италия

Такие данные означают, что все большее количество граждан трудятся неполный рабочий день, отмечают эксперты.

Число граждан, уехавших работать за границу, за 10 лет утроилось, но остается сравнительно небольшим — в 2017 году этот показатель составил 115 тысяч человек (0,2% населения страны), сказано в докладе.

Почти четверть трудоустроенных граждан обладают более высоким уровнем образования, чем требуется для занимаемой ими в настоящее время должности, отметили также эксперты.