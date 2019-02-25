Москва, 25 февраля, 2019, 16:40 — ИА Регнум. Кирилл Терешин, прославившийся «руками-базуками», решился на удаление части бицепсов. Планами на ближайший год он поделился в своём закрытом Telegram-канале.

Скриншот страницы Instagram Кирилла Терешина Кирилл Терешин

«В этом году у меня будет тяжелейшая операция на мои руки. Мой организм сейчас в тяжелейшем воспалении находится», — говорит в видеообращении Терешин.

Скриншот страницы Instagram Кирилла Терешина Кирилл Терешин

Он рассказал, что после операции планирует интенсивно заниматься в зале и правильно питаться, чтобы достичь веса 110 кг и участвовать в профессиональных боях. По словам Терешина, его целью стала «трансформация из фрика в человека».

Ранее молодой человек рассказывал, что страдает от тромбоза. Медики прописали ему терапию, которая улучшит состояние здоровья. Удалить воспаленные части бицепсов можно будет только после медикаментозного лечения.

Напомним, Кирилл Терешин из Пятигорска прославился в 2017 году после того, как закачал себе в руки шесть литров синтола (масло с добавлением обезболивающих веществ, увеличивающее объём мышц). Завоевав популярность в соцсетях и нескольких телепередачах, «человек-синтол» совершал различные эксцентричные поступки, пытаясь привлечь к себе внимание общественности. Например, красил волосы в фиолетовый, сбривал брови и подавался в рэперы.