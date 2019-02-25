Вашингтон, 25 февраля, 2019, 16:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп ответил на критику режиссера Спайка Ли, который на церемонии вручения кинопремии «Оскар» высказался о выборах американского президента 2020 года. Соответствующее сообщение Трамп написал на своей странице в сети микроблогов Twitter сегодня, 25 февраля.

David Shankbone Спайк Ли

Напомним, что Спайк Ли получил «Оскара» за сценарий фильма «Черный клановец». Во время вручения премии он напомнил, что выборы президента США 2020 года уже не за горами, и призвал сделать «моральный выбор между любовью и ненавистью».

Трамп однако считает, что он как президент сделал для афроамериканцев больше, чем любой другой президент Соединённых Штатов.

«Было бы неплохо, если бы Спайк Ли мог прочитать свои записи, а ещё лучше, если бы он вообще не использовал записи, нанося свой расистский удар по вашему президенту, который сделал для афроамериканцев больше, чем почти любой другой президент!» — пишет Трамп.

Себе в заслугу Трамп ставит реформу уголовного правосудия, снижение безработицы, снижение налогов и многое другое.