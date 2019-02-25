Лондон, 25 февраля, 2019, 16:20 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня, 25 февраля 2019 года, в общественном транспорте Лондона запрещена реклама вредных продуктов питания, в которых содержится много жира, соли и сахара. Об этом сообщил сайт телеканала BBC.

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Отмечается, что ряд подобных материалов всё же останется висеть на бортах транспорта, причиной является то, что некоторые фирмы оплатили рекламу ещё до принятия закона. Однако транспортное управление города уверило журналистов, что объявления будут сниматься при первой же возможности.

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Напомним, соответствующий законопроект был представлен общественности в мае 2018 года. Его авторы заявили, что они намерены бороться с проблемой детского ожирения.