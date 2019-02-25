Москва, 25 февраля, 2019, 16:20 — ИА Регнум. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в посмотрели 4,4 млн человек в городах с населением свыше 100 тысяч человек. Такие данные обнародовала аналитическая компания Mediascope.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию

Сообщается, что выступление главы государства смотрели 37,6% телезрителей, находившихся на тот момент у экранов.

Следует отметить, что телевизионная аудитория послания Владимира Путина на этот раз оказалась чуть меньше, чем годом ранее. В 2018 году он составила 4,5 млн человек.

Напомним, традиционное ежегодное послание президента России Федеральному собранию состоялось 20 февраля в Гостином дворе. Мероприятие транслировалось в прямом эфире нескольких телеканалов.