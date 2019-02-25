Тампа, США, 25 февраля, 2019, 16:20 — ИА Регнум. 22 февраля, пятница: Кучеров отметился забитым голом в ворота «Сейбрз», набрав 100-й балл.

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг»

22 февраля в Тампе на «Амали-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Баффало Сейбрз», участие в котором принимали трое россиян. А именно: голкипер Андрей Василевский, возглавляющий список бомбардиров, Никита Кучеров и молодой защитник Михаил Сергачёв. Примечательно, что все трое выступают в «Тампе».

«Баффало» всегда показывают классный, ожесточенный хоккей в матчах против «Тампы». В «Сейбрз» во встречах против «молний» будто вселяется дух кровожадных лидеров лиги, команда показывает игру уровня конца прошлого века, когда за «клинков» в обороне играл ещё молодой Хаусли (нынешний тренер команды), а в атаке наводили страх легендарные Могильный и Пэт Ляфонтэйн. Напомним, что сезоне 1992−1993 годов Александр Могильный забил аж 76 голов в 77 играх регулярного чемпионата, набрав в целом 127 (76+51) очков. Возвращаясь к теме игры, надо отметить, что этот матч в исполнении «Баффало» не стал исключением их зрелищной игры против «Лайтнинг».

Забегая вперёд, скажу, что «Сейбрз» проиграли этот матч в серии буллитов, но то, как они играли, вдохновляет писать об игре подробнее.

«Клинки» играли по-юношески легко и непринуждённо. Для сравнения опишу игру победителей встречи «Лайтнинг». В их игре чувствовалась систематизация и строгость во многих аспектах, «Сейбрз» обладали большей свободой действия. Ярче всего эта свобода была проявлена в действиях капитана команды Джека Айкела, выбранного «Баффало» под общим вторым номером на драфте 2015 года сразу после Макдэвида. Заострив на нём внимание, можно было заметить, что 22-летний американец не боится брать игру на себя, создавать моменты и преодолевать множество подсечек на пути к воротам соперника. Возможно, многим может показаться его игра слишком индивидуальной и высокомерной, но откуда у него столько голевых передач? Значит, парень также не забывает дирижировать ситуацией на льду, выступать в роли диспетчера, как и положено центрфорварду. Из чего можно сделать вывод, что единоличные качества игрок показывает только тогда, когда каждому ясно, что передаче не суждено свершится и надо брать игру на себя, не боясь этого. Айкеля не часто замечает пресса и любители хоккея, считая его блеклым игроком из слабой команды на фоне таких мастодонтов, как Макдэвид, Маккиннон и новоиспечённый Барзэл. Мало кто ценит его талант и, тем более, его вклад в пятничную игру «Баффало». Но американец того заслуживает. В столь юном возрасте стать капитаном команды НХЛ и занести своё имя в историю этого клуба очень много стоит. Благодаря Джеку к команде начал проявляться интерес, как со стороны болельщиков, так и со стороны самих игроков. Примером этого может послужить недавняя романтическая история с переходом Джеффа Скиннер из «Каролины», который не терял возможности сказать слова симпатии «клинкам». Среди молодых игроков своим расположением в команде довольны первый номер прошедшего драфта Расмус Далин и влюбивший в себя Америку Кейси Миттельштадт. Сейчас Джек Айкель является лучшим бомбардиром команды с 66 (19+47) очками и с таким показателем входит в двадцатку лучших в лиге. Отметим, что в этом матче юному капитану удалось сделать очередную голевую передачу, посодействовав голу Расмус Далина на последних минутах первого периода, который открыл счёт. В тот отрезок времени «Баффало» напрягли соперника и сравнялись с ними по броскам, 16 — 16. Первый период закончился в пользу гостей, но уже во втором периоде «Лайтнинг» удалось сравнять счёт благодаря россиянину Никите Кучерову. Защитник «Сейбрз» Зак Богосян не смог грамотно принять шайбу и позволил игрокам «Тампы» развить контратаку. В итоге Тайлер Джонсон на пару с Кучеровым разыграли атаку, которую голевым празднованием завершил россиянин. Для Никиты забитый гол стал 30-м в сезоне и принёс 100-й балл в копилку игрока, сохранив за ним лидерские позиции в гонке бомбардиров НХЛ за «Харт Трофи».

В третьем периоде команды разыграли между собой нулевую ничью и перевели игру в дополнительное время, но даже там победитель не был определён. Соответственно, согласно регламенту лиги, судьба победителя решалась в серии буллитов, где, благодаря своему хладнокровию, Стэмкос принёс победу своей команде. Эта победа стала 47-й для команды из солнечной Флориды. «Лайтнинг» сейчас находятся на первой строчке в таблице лидеров чемпионата с 98 очками и отрывом от ближайшего преследователя в 15 баллов, а разница забитых и пропущенных шайб составляет «+81», удивительная результативность.

Нью-Йорк, штат Коннектикут, США.

24 февраля, воскресенье: Матс Зуккарелло попрощался с болельщиками «Рейнджерс», после 9 лет в клубе.

Ещё один громкий переход в канун дедлайна НХЛ. «Рейнджерс» обменяли Зуккарелло в «Даллас».

Согласно информации, указанной официальным инсайдером НХЛ, «Нью-Йорк Рейнджерс» обменяли норвежца Матса Зуккарелло в «Даллас Старз» на компенсацию в виде нескольких драфт пиков ближайших лет. «Рейнджерс» в свои владения получили право выбора во втором раунде драфта 2019 год, а также условный выбор в третьем раунде драфта 2020 года.

Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Выбор во втором раунде драфта 2019 года может стать выбором первого раунда, в случае если «Старз» пройдут до финала Западной Конференции в плей-офф Кубка Стэнли, и, если Зукарелло сыграет в не менее половине игр «Далласа» за первые два раунда плей-офф.

Ещё одним условием трансфера стал пункт об изменении пика третьего раунда драфта 2020 на выбор в первом раунде, если «Даллас» подпишет контракт с норвежским хоккеист в межсезонье.

В текущем сезоне игрок сыграл в 46 матчах регулярного чемпионата за «Рейнджерс», набрав 37 (11+26) очков за результативность. В показателе полезности дела у игрока обстоят не самым гладким образом — «-11». Матс выступал за «рейнджеров» на протяжении 9 лет, начиная с сезона 2010/2011.