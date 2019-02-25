Москва, 25 февраля, 2019, 16:16 — ИА Регнум. Большая кольцевая линия (БКЛ) — крупнейшая стройка в области метростроения в мире, написал 25 февраля мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин во время осмотра хода строительства станции метро «Аминьевское шоссе»

«Знаю, как москвичи ждут БКЛ, поэтому не лишне повторить, что сегодня стройка идёт на всех участках линии. Работают больше 10 тысяч человек и 18 проходческих щитов. Это крупнейшая стройка не только в истории московского метро, но и в области метростроения в мире», — говорится в записи.

Как сообщало ИА REGNUM, Собянин 25 февраля осмотрел ход строительства станции «Аминьевское шоссе» БКЛ. В работах задействована крупная компания из Китая China Railway Construction Corporation Limited (CRCC).

Планируется, что в 2021 году станция начнёт обслуживать пассажиров.