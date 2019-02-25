Вашингтон, 25 февраля, 2019, 16:18 — ИА Регнум. Факты из отчета по состоянию рынка труда представил на своей странице в твиттере министр труда США Александр Акоста 22−25 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В своих сообщениях Акоста приводит следующие данные:

«На случай, если вы пропустили: 304 000 новых рабочих мест было создано в прошлом месяце. За последние 12 месяцев зарплаты выросли на 3,2% в рамках экономики Дональда Трампа — шестой месяц подряд рост зарплат держался на уровне или выше 3%. Рекордное — 7,3 млн — число вакансий превышает число ищущих работу десятый месяц подряд. 11 месяцев кряду уровень безработицы держится на уровне 4% или ниже».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее конгрессмен Гай Решенталервысказал свое восхищение экономической политикой президента Трампа, заявив: «В ноябре прошлого года уровень безработицы в США достиг 3,7% — самого низкого уровня с 1969 года, а размер заработной платы и потребительское доверие продолжают расти для среднего класса американцев».