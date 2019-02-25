Калуга, 25 февраля, 2019, 15:48 — ИА Регнум. 28 февраля 2019 года под председательством вице-премьера правительства России Алексея Гордеева состоится первое заседание организационного комитета Кубка мира по хлебопечению. Это масштабное мероприятие осенью впервые пройдет в России, в калужском этнографическом парке-музее «Этномир» в Боровскои районе. Об этом 25 февраля рассказал на заседании областного кабинета министров губернатор Анатолий Артамонов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Nikatv.ru На калужском фестивале хлеба

По словам главы региона, с 19 по 21 сентября 2019 года в Калужскую область на Кубок мира по хлебопечению съедутся пекари из 50 стран. Российскую Федерацию на Кубке мира готовы представить лучшие хлебопеки из 70 регионов страны. Всего вместе со зрителями в эти дни калужскую землю посетят около 20 тысяч человек.

В этой связи губернатор Артамонов поручил министерствам и ведомствам региона немедленно приступить к подготовке события. Также губернатор дал указание «сформировать пул участников со стороны Калужской области.

«Странно будет, если у нас будут соревнования проходить, и мы никакого места не займём, ни в какой номинации. На Кубке мира будут представлены самые разные способы хлебопечения. Там и русская печь будет построена, другие печи. Надо серьезно готовиться», — подчеркнул Анатолий Артамонов.

Кубок мира по хлебопечению позиционируется не только как соревнование профессионалов, но и как большой народный праздник хлеба, участники которого смогут не только полакомиться свежеиспечёнными изделиями, но и наблюдать работу мастеров пекарного дела, применяющих различные техники своих народов и стран. Хлеб будут печь и в тандыре, и с помощью помпейской печи, и даже в японской печи камадо. Кроме того, в программе у пекарей намечено изготовить самый большой пирог, чтобы затем зафиксировать своё кулинарное достижение в Книге рекордов России.

Кстати, в Калужской области, издано существуют свои традиции хлебопечения. Так, белому нарезному батону калужского хлебокомбината специалисты «Роскачества» присвоили номинацию «Качественный товар». Калужские пекари также возродили местный бренд — знаменитое «Калужское тесто». Ранее оно было снято с производства, и рецепт забылся. Однако усилиями местных краеведов состав и технологию приготовления «Калужского теста» удалось восстановить. Оказалось, что это не совсем тесто, а мягкая и сладкая хлебная масса, сделанная из сухарей.