Ярославль, 25 февраля, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Ресторан-дебаркадер в мавританском стиле, который вызвал негативную реакцию общественности, вернется на набережную в Ярославле. Об этом сообщает портал Yarnews.

Yarnews.net Дебаркадер

Сейчас дебаркадер находится в грузовом районе Речного порта. Как говорят очевидцы, внутри ресторана идут отделочные работы. Его готовят к отправке на прежнее место на Волжской набережной около Октябрьского моста.

Как пояснил главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов, в конце прошлого года владельцы дебаркадера обращались к нему за консультациями.

«Они просили дать рекомендации по внешнему облику объекта, я их дал, но они кардинально отличаются от того, что есть сейчас. Там одной перекраской не обойтись, чтобы привести этот объект к общей канве исторического центра города», — рассказал Михаил Кудряшов.

О планах по возвращению объекта Кудряшов ничего не знает.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2018 году дебаркадер, ранее служивший рестораном в Москве, пришвартовался в Ярославле. Это вызвало недовольство ярославцев, которые посчитали, что плавсредство нарушает историческую панораму города с Волги, не сочетаясь с церквями XVII века и домами в стиле классицизма.