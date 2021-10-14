Москва, 25 февраля, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Решение правительства России с 1 июля 2019 года обнулить налог на добавленную стоимость (НДС) на услуги российских аэропортов для зарубежных рейсов правильное, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шереметьево

«На настоящий момент значительная часть отечественных авиакомпаний, обслуживающих международные маршруты, вынуждены работать с крайне низкой маржей. Более того, авиация — это отрасль, крайне чувствительная к стоимости топлива, а динамика цен на углеводороды, как известно, прогнозируется плохо», — отметил эксперт.

Предыдущий год, когда из-за высоких цен на энергоносители многие отечественные компании были вынуждены работать в убыток, отчётливо это показал.

«По новым правилам входящий НДС для авиакомпаний не меняется при том, что исходящий НДС после поправок опустится до нуля. Не стоит, однако, ждать, что эти меры существенно повлияют на прибыльность работы авиакомпаний, но определённую поддержку им оказаться способны», — полагает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что правительство России с 1 июля 2019 года обнулит налог на добавленную стоимость (НДС) почти на все услуги российских аэропортов для зарубежных рейсов.

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