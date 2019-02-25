США демонстрируют РФ военную мощь. Через Украину: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 25 февраля, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Россия и Турция могут создать безопасную зону в Сирии;
- В Литве запрещено напоминать о роли литовцев в холокосте;
- Американский ракетный эсминец зашел в порт Одессы;
- Когда в России перейдут на электронные водительские права;
- В Прикамье депутат Заксобрания попал под обстрел.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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