Ереван, 25 февраля, 2019, 15:39 — ИА Регнум. В ОДКБ уже примирились с тем, что никто не будет полноправным секретарем Организации в течение года, из-за позиции Армении в организации, и эти обязанности по-прежнему будет возложены на российского представителя Валерия Семерикова. Российская газета «Коммерсантъ» на днях опубликовала статью, подчеркивая, что назначение белорусского представителя Станислава Заса на пост генерального секретаря ОДКБ задерживается из-за непоколебимой позиции премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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Эта публикация осталась бы незамеченной, если бы за ней не последовал комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о ситуации в ОДКБ. А спикер российского президента заявил, что никакой тревоги из-за отсрочки с назначением нового генсека ОДКБ не испытывают Россия и другие входящие в ОДКБ страны.

«Ни в Кремле, ни среди других членов ОДКБ никакой фрустрации не испытывают», — сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что обязанности генсека ОДКБ продолжает временно исполнять представитель РФ Валерий Семериков, поэтому никакого вакуума в оперативном руководстве организации нет.

Как пишет армянское издание «Жоговурд», («Народ»), заявления Пескова весьма примечательны. Россия четко объясняет, что не видит проблем с позицией Армении по поводу поста генерального секретаря ОДКБ. Понятно, что Российская Федерация не особенно против нынешней ситуации, так как исполняющий обязанности Генерального секретаря ОДКБ является их представителем. Иными словами, сегодня руководство ОДКБ фактически реализует Российская Федерация и без всяких проблем. И в этом отношении упорство премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который продолжает не соглашаться с тем, чтобы место Армении преждевременно заняла Белоруссия, является абсолютно приемлемым.

«В то же время слова российского президента свидетельствуют о том, что Россия уважает суверенитет Армении, право принимать решения, право вето в случае разногласий и не пытается влиять на власти Армении. Это также важно в том смысле, что другие государства-члены ОДКБ также начали понимать результаты бархатной революции в Армении и восстановленного суверенитета», — пишет газета.