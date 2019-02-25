Кишинёв, 25 февраля, 2019, 15:31 — ИА Регнум. На выборах в парламент Молдавии кандидаты, выдвинутые Партией социалистов и поддержанные президента Игорем Додоном в избирательных округах, созданных для жителей Приднестровья, потерпели поражение. Как передает корреспондент ИА REGNUM, победу в обоих «приднестровских» округах одержали независимые кандидаты, неофициально поддержанные правящей в Молдавии Демпартией.

Kremlin.ru Игорь Додон

Так, в округе №47 (северные районе Приднестровья) независимый кандидат Александр Олейник победил с результатом 62,54%, в то время как кандидат-социалист Григорий Филипов получил 29,98%. В округе №48 (Тирасполь, Бендеры и юг Приднестровья) победил кандидат Виорел Мельник с 62,74%, выдвиженец социалистов Виталий Евтодиев получил 25,89%.

Власти Молдавии, напомним, создали два округа для голосования молдавских граждан, проживающих в ПМР. В Приднестровье молдавские выборы не проводятся, поэтому в день выборов 24 февраля избирателей массово на автобусах подвозили на участки на территории Молдавии. При этом правящая Демпартия и пропрезидентская Партия социалистов обвинили друг друга в организации подвоза и подкупа людей из Приднестровья.