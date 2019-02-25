Москва, 25 февраля, 2019, 15:22 — ИА Регнум. Предложение штрафовать эвакуаторщиков за незаконную эвакуацию машин абсолютно правильное, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Stolbovsky Эвакуатор. Москва

«Ни для кого не секрет, что правовой вакуум в этом вопросе и отсутствие какой-либо ответственности за неправомерную эвакуацию автомобиля привело в валу нарушений в этой области», — отметил эксперт.

Известны случаи и эвакуации автомобилей со значком «инвалид», и массовой эвакуации из-под знака 3,27 «Остановка запрещена» без сопроводительной таблички 8,24 «работает эвакуатор».

«Нередки и случаи, когда автомобиль эвакуируют из-за того, что документы на него находятся в самом автомобиле, но владельцу не дают возможности достать их из машины. В итоге уровень недовольства москвичей, да и жителей других городов достиг буквально критического уровня», — считает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о штрафах за нарушения процедуры эвакуации автомобиля в Госдуму РФ внесли депутаты от ЛДПР. В случае его принятия должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 50 тыс. рублей.

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