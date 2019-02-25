Венёв, Тульская область, 25 февраля, 2019, 15:34 — ИА Регнум. Усадьбу фон Мекк — здание постройки конца XIX века в селе Хрусловка Веневского района Тульской области — планируется выставить на продажу. Такая информация появилась 25 февраля в местных СМИ.

Усадьба фон Мекк Хрусловка, Венёвский район, Тульская область

Как сообщило ТСН24, согласно распоряжению, которое подписал председатель регионального правительства Валерий Шерин, министерству имущественных и земельных отношений Тульской области поручено провести оценку рыночной стоимости объекта. Также Фонд имущества должен будет провести публичные торги по продаже усадьбы. Вырученные деньги, за вычетом расходов на проведение торгов и стоимости восстановительных работ в отношении объекта, будут отданы собственнику, пишет издание.

Речь идет о нежилом здании площадью 1448,9 кв. м — «Усадьба фон Мекк (Черносвитовых-Смидович) конца XIX века. Здание является объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) народов РФ. Кроме того, усадебный комплекс включает в себя парк с прудами.

Усадьба фон Мекк Хрусловка, Венёвский район, Тульская область. Фото с квадрокоптера

Здание находилось в частной собственности, однако региональная инспекция по государственной охране объектов культурного наследия направил иск в суд об изъятии усадьбы у собственника. Поводом к иску стало неудовлетворительное техническое состояние объекта: ремонтные работы проведены так и не были, здание никак не эксплуатировалось. Суд первой инстанции отказал инспекции в удовлетворении иска, но затем года судебная коллегия по гражданским делам Тульской области решение Веневского суда отменила, постановив изъять усадьбу у собственника. Решение было принято в марте 2018 года.