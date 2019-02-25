Киев, 25 февраля, 2019, 14:51 — ИА Регнум. На Украине обсуждают заход американского ракетного эсминца USS Donald Cook DDG75 в Одесский морской торговый порт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эскадра

Напомним, эсминец вошел в черноморский регион вечером 19 февраля, а утром 25 февраля прибыл в Одессу. По предварительной информации, он пробудет в Одессе до 27 февраля включительно.

Согласно официальному заявлению, корабль прибыл в украинский порт «с целью проведения операций по обеспечению безопасности и укрепления региональной стабильности, а также повышения боеготовности и военно-морского потенциала совместно с союзниками НАТО и партнерами в регионе».

«Новости Одессы» уточняют, что Donald Cook сейчас находится под усиленной охраной. В частности, часть территории порта Одессы огородили так, подойти вплотную к судну невозможно. Огражденный участок патрулируют автоматчики и полицейские.

«Мы искренне приветствуем корабль ВМС США «Дональд Кук» в Одессе. Этот визит корабля символизирует силу партнерства между Украиной и США», — прокомментировала посол США на Украине Мари Йованович.

Украинский военный эксперт Олег Жданов в комментарии «Обозревателю» ранее выдвинул теорию, что американский корабль прибыл в Чёрное море для охраны нефтяного пути Батуми — Одесса, который планирует восстановить Евросоюз.

«По маршруту Батуми — Одесса — Броды — Гданськ транзитом через Армению и Грузию будет идти иранская нефть, поэтому корабли стран-членов НАТО изучают акваторию Чёрного моря», — заявил аналитик.

По его словам, суда Альянса будут дежурить в Чёрном море и возьмут под охрану танкеры.

Вместе с тем Жданов добавил, что данный визит является и элементом военно-политического давления на Россию, «поскольку корабль способен добить до Москвы».

«…Это очень мощное оружие, это легендарный эсминец. И усиление НАТО в Чёрном море происходит в первую очередь в интересах США и стран ЕС — Германии, Франции и Великобритании», — подчеркнул украинский эксперт.

«Голос Америки» ранее публиковал характеристики корабля. Согласно данным издания, Donald Cook — эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием типа «Арли Бёрк», оснащен крылатыми ракетами «Томагавк», способными нести ядерные заряды и поражать цели на расстоянии до 2500 километров. Сообщалось, что на борту корабля могут находиться от 56 до 96 таких ракет, а также 127-миллиметровая артиллерийская установка Mark 45, шестиствольные 20-миллиметровые зенитные установки Phalanx, зенитные, противокорабельные и противолодочные ракеты, торпеды и палубный многоцелевой вертолет Seahawk.

Согласно открытой информации, USS Donald Cook (DDG-75) был спущен на воду в 1998 году. Он способен развивать скорость до 32 узлов и совершать плавание дальностью 4400 миль со скоростью 20 узлов. В экипаж эсминца входят 337 человек. Он приписан к 60-й эскадре командования сил флота США и размещен на постоянной основе на испанской военной базе в Рота.

На прошлой неделе (18−24 февраля) американский корабль провел в Чёрном море совместные учения с турецким ракетным фрегатом «Фатих».