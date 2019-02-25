Курган, 25 февраля, 2019, 14:32 — ИА Регнум. В Курганской области запускается масштабный проект модернизации фармацевтического предприятия ОАО «Синтез». В ближайшие два года там будет реализована беспрецедентная для региона инвестпрограмма стоимостью 3,5 млрд рублей, сообщил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь главы региона Павел Пеперешниченко.

Пресс-служба губернатора Курганской области

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков посетил с рабочим визитом предприятие, которое является одним из флагманов региональной промышленности.

НА ОАО «Синтез» в ближайшие два года будет реализован один из самых масштабных в в Зауралье инвестиционных проектов, который принесёт не только увеличение налоговых отчислений в казну региона, но и способствует созданию новых высокотехнологичных рабочих мест.

«Это на сегодняшний день крупнейший проект в Курганской области. Более того, мы обсудили совместные проекты с другими партнёрами, которые смогут задействовать площадки предприятия», — отметил Вадим Шумков.

Основная часть инвестиций пойдёт на модернизацию предприятия и разработку новых препаратов, в том числе из собственных субстанций, пояснил глава ОАО «Синтез» Сергей Клыков. Курганское фармацевтическое предприятие является лидером в производстве собственных субстанций в России, как и антибиотиков для госпитального сегмента.

«У нас очень живая инвестиционная программа. В этом году мы уже законтрактовали поставки различного оборудования на 1,5 млрд рублей», — сообщил руководитель предприятия Сергей Клыков.

В 2019 году начнётся строительство собственного большого склада на 5 тыс. кв. метров для хранения сырья, материалов, готовой продукции. Около 120 млн рублей пойдёт на развитие технологических процессов, будет закуплено итальянское оборудование для специальной маркировки, исключающей контрафакт. Также ОАО «Синтез» вкладывается в соответствие технологического цикла предприятия требованиям стандарта Good Manufacturing Practice (GNP) для развития экспорта, в чём «Синтез» также является одним из российских отраслевых лидеров, поставляя 15% своей продукции в 15 стран мира, а на подходе — ещё пять государств.

В 2019 году предприятие планирует нарастить объёмы на 23% по сравнению с прошлогодними показателями. Кстати, выручка «Синтеза» в 2018 году превысила 8,5 млрд рублей. Для сравнения, бюджет крупнейшего города Зауралья Кургана около 7 млрд рублей.

ОАО «Синтез» входит в тройку крупнейших российских фармацевтических компаний. Принадлежит «Марафон Групп» (52% акций) и госкорпорации «Ростех» (32,39%, через дочерний холдинг «Нацимбио»). Отметим, что «Нацимбио» учреждено для обеспечения независимости России от импорта в системе здравоохранения и лекарственного обеспечения.